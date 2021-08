Schitterende beelden: Feyenoordspeler helpt cameravrouw een handje na botsing

Feyenoord heeft zijn schaapjes al op het droge in de Conference League na een vlotte 5-0 overwinning tegen Elfsborg. Naast de vijf doelpunten, viel er nog een erg mooi moment op te merken in De Kuip.

Wanneer een speler van het Zweedse Elfsborg de camera van de cameravrouw omver liep, besloot Alireza Jahanbakhsh van Feyenoord om de vrouw te helpen met het opnieuw rechtzetten van de camera. Ook Pedersen kwam even kijken of alles in orde was met de cameravrouw, die haar duim in de lucht stook en dankbaar was voor de hulp.