Roberto Martinez gaat door met EK-selectie: ook voor WK-voorronde roept bondscoach zijn oudere spelers op

De teleurstelling na de uitschakeling op het EK is doorgespoeld. Bondscoach Roberto Martinez ziet geen reden om na de eliminatie in de kwartfinale enkele oudere Rode Duivels de wacht aan te zeggen.

Het was een van de vragen na het verlies tegen de latere winnaar Italië. Met spelers als Vermaelen (35), Vertonghen (34), Mertens (34), zelfs Alderweireld (32), Chadli (32) en Witsel (32) loopt een generatie op haar einde. Voor het WK 2022 in Qatar zijn we alweer anderhalf jaar verder. Maar bondscoach Roberto Martinez is geenszins van plan zijn dertigers te laten vallen. “De spelers waarover je het hebt, presteren nog altijd uitstekend. Ze zijn nog altijd op de top van hun kunnen en ze weten perfect wat de cultuur van de Rode Duivels nu is. Als je ziet hoe Thomas Vermaelen presteerde op het EK, dat was indrukwekkend. Als een jonge speler als Zinho Vanheusden bij de Rode Duivels met Vermaelen kan trainen, maakt hij sowieso vooruitgang.”

Martinez wil de jongeren niet met te veel druk opzadelen. “We zijn nog altijd de nummer één van de wereld. Door nu rigoureus in te grijpen, zouden we alle druk op de schouders van die jonge spelers leggen. Dat is niet fair. Niet hun leeftijd gaat spelers uit de selectie houden, dat zullen de prestaties op het veld doen.”

Alderweireld maakte een verrassende transfer. De 113-voudige international ruilde Premier League-club Tottenham in voor Al-Duhail uit Qatar. Een serieuze stap terug. “Ik maak me geen zorgen over Toby”, aldus nog Martinez. “Ik zag de trainingen en die zijn van een hoog niveau. Die Portugese trainer werkt heel professioneel. Toby was eraan toe om een belangrijke rol in het team te spelen. Hij gaat nu nog maar één wedstrijd per week spelen. In het begin twijfelde ik een beetje, maar nu ik het project zie – ook het WK is in Qatar –, ben ik ervan overtuigd dat hij de juiste keuze maakte. Er is over nagedacht.”

Foto: Pool via REUTERS

Nieuwe namen

Dat betekent niet dat jonge spelers die niet op het EK waren, niet op een selectie voor het komende WK-drieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland moeten rekenen. Vanheusden, Verschaeren, De Ketelaere en Sambi Lokonga worden in de uitgebreide kern verwacht.

Martinez laat weten dat hij intussen ook al een verdere toekomst werkt. Amadou Onana (20, Lille, middenvelder), Eliot Matazo (19, Monaco, middenvelder) en Koni De Winter (19, Juventus, verdediger) worden intensief gevolgd. “We werken nu al drie jaar aan de generatie 2026, een generatie die deze gouden generatie moet vervangen. Maar die jongeren kunnen het best rijpen met ervaren spelers aan hun zijde.”