Anderlecht redt (een beetje) dramatische avond

Zijn we weer te optimistisch geweest? In de Conference League zagen we vooral een mogelijkheid om punten te sprokkelen voor de Belgische tanende UEFA-coëfficiënt. Dat werd een tegenvaller. Verschaeren zorgde op de valreep voor Anderlecht nog voor een beetje hoop, Refaelov verknalde de winst. Antwerp en AA Gent krijgen het volgende week moeilijker dan verwacht.

AA Gent had natuurlijk moeten scoren in Polen. Maar dat deed het niet en dat was niet alleen omdat Raków Czestochowa in Europa nu al in vijf wedstrijden geen goal binnenkreeg. De Buffalo’s misten de kansen ...