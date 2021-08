Club-spits Badji op weg naar de uitgang, blauw-zwart hoopt transfer van Otasowie (Wolverhampton) af te ronden

Een jaar nadat hij zich aandiende als een nieuwe potentiële spits van Club Brugge lijkt het verhaal van Youssouph Badji voorbij. De 19-jarige Senegalees past niet meer in de plannen van trainer Philippe Clement en moet hopen op een uitleenbeurt.

Badji maakte vorig seizoen furore in augustus toen hij Club de winst schonk in de topper op Racing Genk. Die wedstrijd maakte een einde aan het moeilijke seizoensbegin van de kampioen en was de eerste in een reeks van vier zeges op rij. Nadien scoorde hij op Oostende en in de bekermatch tegen Olsa Brakel, maar toen hij zijn kans kreeg in maart viel Badji door de mand. Dieptepunt was de wissel na dertig minuten tegen Zulte Waregem, hoewel hij in dat halfuur had gescoord.

Bij Club stelt men vast dat Badji weinig vooruitgang maakt. De Venezolaan Daniel Pérez is hem voorbij gegaan in de pikorde en in Zulte Waregem stond hij niet meer op het wedstrijdblad. Badji moet hopen op een uitleenbeurt, vermoedelijk in het buitenland.

Inkomend hoopt Club Brugge vandaag de transfer van box-to-box-middenvelder Owen Otasowie (Wolverhampton) af te ronden. Rond de wingers Mohamed Daramy (FC Kopenhagen) en Ruben Providence (huur van Roma) werd nog geen doorbraak bereikt.