Op zijn 33ste kan Nainggolan het vredige evenwicht in het Belgische voetbal verstoren

Opgewonden, als een verkenner die voor dag en dauw de vijandige troepen was gaan schouwen, kwam de jonge Franstalige collega de perszaal van het Stade de Genève binnengestormd. “Ik heb het gezien, ik zweer het”, zei hij samenzweerderig. Het was een snel verspreidend gerucht over Radja Nainggolan, de middenvelder van AS Roma die in de aanloop van het EK 2016 steeds meer tot de vaste groep van Marc Wilmots was gaan behoren. Radja was een roker, zo ging het gerucht. En niet zo’n type dat alleen bij het uitgaan of in gezelschap een sigaretje opstak – zo waren er bij de Rode Duivels wel meer –, maar een onversneden gewoonteroker. Die geen enkele moeite nam zijn slechte gewoonte verborgen te houden.