Anderlecht-trainer Vincent Kompany na rollercoaster tegen Vitesse: “We kunnen nog geen perfecte match spelen”

De (neutrale) voetbalfans genoten van Anderlecht-Vitesse (3-3). Wat een rollercoaster. Vincent Kompany beleefde ook allerlei emoties. “Voor dit soort Europese avonden strijden we”, aldus de coach.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Twee uitblinkers bij Anderlecht na spektakelmatch tegen Vitesse, maar ook één gebuisde

“Dit willen we vaker beleven. Een zinderend stadion, veel kansen. Natuurlijk is het jammer dat Refaelov die penalty mist, maar er is niets gewonnen of verloren. Ik onthoud het positieve: onze start, onze reactie na de achterstand en de vele kansen. We schoten 16 keer op doel, waarvan 10 keer tussen de palen.”

“We zijn deze match gewoon met 200 kilometer per uur begonnen. We wilden Vitesse niet te veel in balbezit laten. De perfecte match kunnen we nog niet spelen. Die druk kunnen we – zonder automatismen – nog geen 90 minuten volhouden. Na de rust kwam die 2-2 na 40 seconden even aan omdat we net voor de pauze ook een derde hadden kunnen maken. Maar we zijn er blijven in geloven. Ook in de tweede helft hadden we onze momenten. Het was niet allemaal Vitesse boven.”

“Of we nu nog favoriet zijn in Arnhem? Ik wist niet dat we voor de match favoriet waren. Het is een goeie zaak dat uitgoals niet meer tellen en dat we in Arnhem gewoon met een gelijke stand beginnen. Of het nu 90 minuten of 120 minuten zal duren: we kunnen gevaarlijk zijn en willen doorgaan.”

Foto: ISOPIX

Vitesse-trainer Letsch: “We beginnen weer op 0-0 tegen Anderlecht”

Vitesse-trainer Thomas Letsch treurde na de enerverende uitwedstrijd tegen Anderlecht (3-3) niet over de zege die zijn ploeg vlak voor het einde weggaf. De thuisclub miste na de late gelijkmaker in de extra tijd immers ook nog een strafschop. “Natuurlijk ben ik blij met deze uitslag. Alles zat in deze wedstrijd, dit maakt voetbal zo mooi. Ik ben trots op het team.”

Vitesse kan volgende week op eigen veld Anderlecht alsnog verslaan. “We hebben nog steeds kans om tegen een echt grote club in Europa de groepsfase van de Conference League te bereiken”, gaf Letsch aan. “Hopelijk kunnen we met veel supporters in ons stadion de juiste atmosfeer creëren. Je hoeft nu ook niet meer aan kansberekening te doen. We beginnen in de return weer op 0-0. Het is duidelijk dat de winnaar doorgaat naar de groepsfase. Zo eenvoudig is het nu”, doelde hij op de afgeschafte regel van de dubbeltellende uitdoelpunten.

Letsch baalde nog wel van de acht gele kaarten die Vitesse in Brussel incasseerde. “Ik kan niet begrijpen waarom dat er zoveel waren voor mijn ploeg. Dat was volgens mij allemaal niet nodig”, zei hij. De Duitse trainer keek vooral naar de Kroatische arbitrage, maar diverse spelers van de Arnhemse formatie maakten het er zelf ook naar. Zo trok Oussama Tannane na zijn doelpunt zijn shirt uit en kregen Oussama Darfalou en Markus Schubert wegens tijdrekken geel.