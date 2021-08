Nieuwe bosbrand in noorden van Californië dreigt uit de hand te lopen

Een nieuwe bosbrand, Caldor Fire genaamd, dreigt in het noorden van Californië uit de hand te lopen. De brand heeft in enkele dagen tijd al bijna 215 vierkante kilometer in de as gelegd. Minstens twee gewonden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het dorpje Grizzly Flats werd al vernield door het vuur, en duizenden mensen bereiden zich voor om de vlammen te ontvluchten die sinds 14 augustus razen in het nationaal park Eldorado.

Huizen in Grizzly Flats werden in de as gelegd. Foto: REUTERS

Caldor Fire is maar een van de tientallen bosbranden die momenteel woeden in het westen van de Verenigde Staten. Meer in het noorden woedt Dixie Fire nu al meer dan een maand. Ondanks de inzet van meer dan 6.000 brandweerlieden is het vuur slechts voor een derde onder controle. Meer dan 2.500 km2 werd al in de as gelegd, wat van Dixie Fire de op één na grootste brand in de geschiedenis van Californië maakt.