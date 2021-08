Terwijl bewoner slachtoffers van waterramp in Wallonië aan het helpen is, teistert een brand zijn eigen huis

Beringen - Donderdagochtend is brand ontstaan in een tweewoonst aan de Deken Habrakenlaan in Beringen. De rechterwoning is onbewoonbaar door de rookontwikkeling. De 55-jarige huurder was volgens zijn buren net vertrokken naar Wallonië om hulp te bieden aan de slachtoffers van de watersnood.

De 55-jarige man huurt volgens de buren al meerdere jaren de woning van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen. Ze vertelden dat hij de laatste 14 dagen ’s morgens vroeg met een fluohesje aan naar Wallonië vertrok. Daar ging hij slachtoffers van de watersnood helpen. Ook donderdagochtend vertrok hij weer rond 7.30 uur. Amper twintig minuten later kwam bij de brandweer Zuid-West Limburg de oproep van een brand binnen. Het waren de buren van de linkse woning die alarm sloegen. Ze zagen rook van onder het dak opstijgen.

Brandweermannen van de posten Beringen én Heusden-Zolder rukten uit. Ook de politie was snel ter plaatse. Eerste hoofdinspecteur Patrick Peeters van politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo: “Omdat de voordeur gesloten was, drongen de brandweermannen de woning binnen langs de achterzijde. In het eerste vertrek dat ze zagen, was de brand ontstaan.”

Onderzoek

“Het vuur werd snel geblust en daarna werden twee verbrande toestellen naar buiten gedragen, een wasmachine met daarop een frietketel. Vooral die frietketel vonden we vreemd en daarom werd het parket gecontacteerd. Een branddeskundige deed de nodige vaststellingen om te achterhalen of het om een ongeval gaat of dat er kwaad opzet was. Het had slechts in een kamer gebrand, maar toch was er overal in de woning heel wat rookontwikkeling. Daarom werd de rechterwoning onbewoonbaar verklaard”, zegt Peeters.

“Het is nog niet duidelijk of de man de komende nacht (nacht van donderdag op vrijdag, nvdr.) bij familie terechtkan”, zegt burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V). “Als dat niet het geval is, kan hij volgens het protocol de eerste nacht overnachten in een hotel. Vrijdag zullen we bekijken of er eventueel opvang voorzien moet worden.”