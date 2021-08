Politie lanceert vreemd opsporingsbericht: welke vrouw haalde verkeerde wasgoed op in wassalon?

Bilzen - De politie in Bilzen is op zoek naar de vrouw die per ongeluk in het verkeerde wassalon haar donsdeken uit de machine ging halen.

De politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst lanceert een opvallende oproep op Facebook.

In de Korenstraat in Bilzen liggen twee wassalons naast elkaar. Afgelopen zaterdagvoormiddag (rond 09.45 uur) steken twee vrouwen tegelijkertijd een donsdeken in de wasmachine: eentje in het ene wassalon, eentje in het andere. Een uurtje later keert een van de vrouwen terug maar vergist zich van wassalon, waarna ze vertrekt met het dekbed van de andere mevrouw. Haar eigen donsdeken ligt dan nog op haar te wachten in de machine bij de buren. Het donsdeken dat met de verkeerde mee naar huis ging, meet 200 x 240 centimeter en heeft een blauw biesje rondom.

De politie vraagt de vrouw die per ongeluk in het verkeerde wassalon binnenliep om zich te melden op 089/366.800.