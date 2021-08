Tesla werkt aan menselijk uitziende robot

Elon Musk, de grote baas van Tesla, heeft donderdag een project voor een humanoïde robot voorgesteld. De Tesla Bot zal repetitieve taken kunnen uitvoeren en zal worden ontworpen met dezelfde technologie als de semiautonome voertuigen van het bedrijf.

De Tesla Bot zal vijf vingers aan zijn handen hebben en krijgt een zwart-wit androgyn silhouet. “Tesla is zeker het belangrijkste roboticabedrijf ter wereld, omdat de auto’s halfbewuste robots op wielen zijn, met een boordcomputer speciaal voor autonoom rijden”, zei Elon Musk. Volgens Musk is het logisch dat dit alles nu in een “humanoïde vorm” wordt gegoten.

Musk deed zijn nieuwste project uit de doeken tijdens een online presentatie, die gericht was op de ontwikkeling van technologieën voor autonoom rijden. Bedoeling was om nieuwe ingenieurs aan te trekken.

Het eerste prototype van de Tesla Bot zou er volgend jaar al moeten zijn.