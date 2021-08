Krijgen we binnenkort om de twee jaar een WK-voetbal ? “Let op voor ex-spelers die het voorstel van Gianni Infantino steunen”

Wordt het WK-voetbal over enkele jaren om de twee jaar afgehaspeld? Als het van FIFA-voorzitter Gianni Infantino afhangt wel. En om zijn plan extra kracht bij te zetten, zou de Zwitserse-Italiaan nu ook ex-profvoetballers inzetten in een soort PR-campagne, stelt Tariq Panja, journalist van de New York Times.

“Let op uitspraken van ex-spelers die door de FIFA opgenomen werden in een ‘legends program’ die de plannen van Infantino om het WK om de twee jaar te organiseren steunen. Yaya Touré en Javier Mascherano deden het al. De uitspraken kwamen er niet vanzelf, het is een PR-stunt”, aldus de journalist.

Keep an eye out for comments supporting Gianni Infantino’s move for the World Cup to be held every two years by ex-players signed up to FIFA’s « legends » program. We’ve had Yaya Toure and Mascherano. This isn’t organic. This is part of a PR push. — tariq panja (@tariqpanja) August 20, 2021

En inderdaad, de twee spelers die de man in zijn tweets aanhaalt, spraken zich recentelijk in positieve zin uit over de plannen om het WK om de twee jaar te organiseren. Zo zei Mascherano in het Spaanse Marca dat hij “het als iets positiefs ziet, mocht het WK om de twee jaar georganiseerd worden.” Yaya Touré haalt dan weer aan dat een WK om de twee jaar ideaal is voor de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en dat het cruciaal is om Afrikaanse spelers ervaring te laten opdoen op het hoogste niveau.

Eind mei zagen de plannen van de FIFA voor een WK om de twee jaar voor het eerste het daglicht. Het kwam toen ter sprake op de algemene vergadering. Wanneer en of de plannen er door zullen komen, is nog maar de vraag. De kans is immers groot dat de plannen op grote tegenwerking zullen stuiten van de nationale competities en clubs.