Zeges blijven uit, gehoopte boost van het Europese coëfficiënt dus ook: opnieuw geen schitterende avond voor het coëfficiënt

De Belgische ploegen in Europa hebben opnieuw geen succesvolle avond achter de rug. Waar we vooraf hoopten op enkele zeges om ons coëfficiënt te voeden, bleven we na het paars-wit gelijkspel en de Gentse en de Antwerpse nederlaag op onze honger zitten.

Door de magere oogst blijven we op een dertiende plaats bengelen en doen we nog steeds slechter dan onder meer Servië, Oekraïne, Oostenrijk. We begonnen nog wel degelijk aan het Europese seizoen, maar de prestatie van gisteren zette ons toch opnieuw met de voetjes op de grond. Als we deze weg blijven bewandelen – lees: als Gent, Anderlecht en Gent zich uiteindelijk niet kunnen plaatsen, zou het wel eens heel goed kunnen dat we op de coëfficiëntenranking uit de top tien vallen en zo na volgend seizoen geen rechtstreekse deelnemer meer hebben voor de groepsfase van de Champions League.

Nederland is dan weer wel aan een uitstekende campagne bezig op het vlak van zijn coëfficiënt. Feyenoord kon donderdag immers wel winnen en door zeges in de vorige rondes sprokkelden ook andere teams al punten. Daardoor staan de Nederlanders ondertussen stevig op de zevende plaats. Domper is wel dat zowel AZ, als PSV de heenwedstrijd van zijn voorronde verloor.