Dodentol terreuraanslag Burkina Faso opgelopen tot 80

Archiefbeeld: veiligheidstroepen in Burkina Faso. Foto: AFP

De dodentol na de terreuraanslag in het West-Afrikaanse Burkina Faso is opgelopen tot 80, onder wie 65 burgers en 15 politieagenten. Dat blijkt donderdag uit een nieuwe balans van de minister van Communicatie en regeringswoordvoerder Ousséni Tamboura.

De aanslag vond woensdag plaats in de buurt van de noordelijke stad Arbinda, aan de grens met Mali. In een eerdere balans werd gemeld dat 47 mensen omkwamen en 19 anderen gewond raakten. Daarnaast werden ook 16 terroristen gedood, berichtte staatsagentschap Agence d’Information du Burkina (AIB) woensdag.

Burkina Faso ligt in de Sahelregio, een gebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de Sahara, van de Atlantische Oceaan tot de Rode Zee. Daar zijn gewapende groeperingen actief, van wie sommige trouw gezworen hebben aan terreurgroepen IS of Al Qaeda.

Burkina Faso bleef lang gespaard van aanslagen, maar sinds 2015 neemt hun aantal fors toe. Volgens de Verenigde Naties zijn ondertussen meer dan 1,2 miljoen personen in eigen land op de vlucht.