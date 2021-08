Britse buitenlandminister bleef in luxehotel in Kreta toen Kaboel viel: forse kritiek op Dominic Raab, oppositie vraagt ontslag

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab ligt zwaar onder vuur door hoe hij omgaat met de crisis in Afghanistan. De oppositie eist zijn ontslag omdat hij afwezig bleef sinds de taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan en belangrijke telefoons liet doen door een onervaren kabinetslid, terwijl Raab met vakantie was in een vijfsterrenhotel in Kreta. De druk op premier Boris Johnson neemt toe om hem te ontslaan.