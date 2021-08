Wanhopige beelden: kinderen worden overgedragen aan soldaten in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel blijft de situatie precair. In een wanhopige poging om te ontsnappen van de taliban, blijven Afghanen toestromen naar de luchthaven van Kaboel. Terwijl de omgeving stevig gecontroleerd wordt door de taliban is de luchthaven zelf intussen volledig in handen van het Amerikaanse leger. Op verschillende beelden is te zien hoe de soldaten kinderen aangereikt krijgen en deze over de muur trekken, naar de veiligheid.