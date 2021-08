Uur file op Antwerpse ring richting Gent door ongeval in Kennedytunnel

Antwerpen - Over zowat de hele lengte van de Antwerpse ring richting Gent staat vrijdagochtend een file, na een ongeval in de Kennedytunnel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Een van de betrokken vrachtwagens moet worden getakeld, wat het een incident van langere duur maakt. Het verkeer richting Gent verliest ruim een uur.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9 uur, met een aanrijding tussen twee personenwagens en twee vrachtwagens. Twee van de drie rijstroken raakten versperd. De wachttijden liepen al snel op. Omstreeks 10 uur stond er een uur file vanaf Merksem en eveneens vanaf Wommelgem op de E313.

Om de Antwerpse ring te ontlasten, is de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent. Verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent wordt echter aangeraden, om te rijden via Brussel.