Club Brugge heeft nieuwe sponsordeal… die volledig in cryptomunten betaald wordt

Landskampioen Club Brugge heeft een nieuwe sponsor. In de komende twee seizoenen zal BLOX, de crypto-app van BTC-direct, namelijk de mouw van de shirts van blauw-zwart sieren. Opmerkelijk is wel dat het bedrag dat het bedrijf ophoest voor de sponsoring, volledig in cryptomunten betaald wordt. Het is daarmee een unieke deal in de Belgische competitie.

Voorzitter Bart Verhaeghe geeft op de website van de club wat duiding bij de nieuwe partner van blauw-zwart. “Dit partnership is een heel logische stap”, stelt hij. “Club Brugge en BLOX zijn twee innovatieve bedrijven, in een wereld die bijzonder snel evolueert. Cryptomunten zullen in de toekomst een meer prominente rol spelen in onze economie. Het is dan ook heel symbolisch om zo’n vooruitstrevend partnership aan te kondigen in een historische handelsstad als Brugge, waar tijdens de Middeleeuwen het begrip van de beurs ontstaan is.”

Ook CBO Bob Madou licht de opmerkelijke deal toe: “We geloven bij Club sterk in de toekomst van digitale munten. Crypto is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de financiële sector. De voorbije jaren hebben we bij Club een traject naar meer klantvriendelijkheid en convenience doorgemaakt en we geloven dat digitale munten daar ook in de toekomst een rol kunnen in gaan spelen. Denk maar aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld met crypto te kunnen betalen op Club.”