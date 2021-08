Nederlandse politie deelt beelden van aanslag met molotovcocktails op woning journalist

De Nederlandse politie heeft beelden gedeeld van de aanslag op de woning van de journalist Willem Groeneveld. Dat gebeurde in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus. Op de beelden is duidelijk te zien hoe twee mannen, waarvan één zijn gezicht niet bedekt, aankomen aan de woning en een molotovcocktail aansteken. Niet veel later gooien ze het brandende object door een glazen deur naar binnen.

De politie startte intussen een uitgebreid onderzoek. Omdat de mannen zo herkenbaar zijn op de beelden, hoopt de politie dat er minstens één bruikbare tip naar binnen komt. Dit is de tweede aanslag op een Nederlandse journalist in enkele weken tijd, toen de bekende misdaadjournalist Peter R. De Vries vermoord werd. De politie benadrukt daarom ook dat ze de zaak hoog opnemen: “Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.”