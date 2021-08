Vrouw en acht kinderen gedood door artillerievuur van regime in Syrië

In twee dagen tijd zijn in Syrië een vrouw en acht kinderen gedood bij beschietingen door het regime in de noordwestelijke provincie Idlib, het laatste grote bastion voor rebellen en jihadisten in het land. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) vrijdag bekendgemaakt.

Het artillerievuur doodde vrijdag vier kinderen uit dezelfde familie, volgens SOHR, dat beschikt over een uitgebreid netwerk aan bronnen in Syrië.

Donderdag werden in een nabijgelegen dorp nog eens vier kinderen en een moeder van drie gedood door artillerievuur van het regime.

In de regio Idlib wonen ongeveer drie miljoen mensen, van wie twee derde gevlucht is uit andere delen van het land, dat al meer dan tien jaar in oorlog is.