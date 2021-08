Ajax eert Bob Marley met speciaal shirt, stormloop zorgt voor online wachtrij

Dat Ajax dit seizoen een shirt ging uitbrengen als eerbetoon aan reggae-zanger Bob Marley was al lang geen geheim meer. Maar nu is het shirt, dat dienst zal doen als derde tenue ook officieel voorgesteld. In het shirt zitten verwijzingen naar het liedje ‘Three Little Birds’ van Bob Marley.

Voor het ontwerp werkte de Nederlandse recordkampioen samen met de familie van het reggae-icoon. Er zijn zowel rode, groene, als gele accenten te vinden. Net onder de kraag staat op de rug dan weer een verwijzing naar het bekende lied ‘Three Little Birds’, sinds een verplaatsing naar Cardiff City in 2008 een klassieker bij de Ajax-fans.

‘Cause every little thing 😍 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Op de clubwebsite reageerde de dochter van Bob Marley op de samenwerking met de club. “Ik ben diep ontroerd dat Ajax het lied heeft omarmd”, zegt ze. “Verhalen als deze raken me in mijn hard en laten me zien hoe krachtig dit soort liedjes kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om het met zijn woorden te zeggen: voetbal is vrijheid.”

Het shirt viel alvast in de smaak bij de voetbalfans, want door de grote drukte op de website van de Amsterdammers, moest er zelfs met een wachtrij gewerkt worden.