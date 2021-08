Britten ontdekken voor meer dan 6 miljoen euro aan drugs in lading Belgische chocolade

De Britse autoriteiten hebben vorige week cocaïne en heroïne aangetroffen in een vrachtwagen die geladen was met Belgische chocolade. Dat blijkt uit een mededeling van het Britse National Crime Agency (NCA). De drugs hadden een straatwaarde van 5,7 miljoen pond, of ruim 6,6 miljoen euro.

De in Polen geregistreerde vrachtwagen moest officieel een lading Belgische chocolade naar Maidstone in het Engelse graafschap Kent brengen. Het voertuig werd echter op donderdag 12 augustus aan de Kanaaltunnel tegengehouden door de Britse grenswacht. Bij een controle werden in twee paletten chocolade ook 63 kg heroïne en 32 kg cocaïne ontdekt.

De 64-jarige Ierse bestuurder is intussen aangeklaagd voor een poging tot het invoeren van drugs. Hij moet op 13 september voor de rechtbank in Canterbury verschijnen.