Transferstorm barst los bij Club Brugge: Amerikaanse middenvelder Owen Otasowie aangekondigd, ook AS Roma-winger Providence geland

Brugge - Met Owen Otasowie (20) heeft Club Brugge z’n derde inkomende transfer van de zomer afgerond. De middenvelder van AS Roma kost 4 miljoen euro en komt over van Wolverhampton. De transferstorm barst trouwens helemaal los bij blauw-zwart: ook Ruben Providence is geland in België.

De transfercarrousel begint volop te draaien bij Club Brugge. Deze middag werd de overgang van Owen Otasowie (20) van Wolverhampton wereldkundig gemaakt. De middenvelder - vaak vergeleken met Pogba - kost 4 miljoen euro en moet Clement centraal meer mogelijkheden geven. Hij tekent een contract voor vier seizoenen tot 2025 en is in principe meteen inzetbaar. Vorig seizoen kwam Otasowie zes keer uit voor de Wolves, de ploeg van Dendoncker. Daar was hij de back-up voor de Rode Duivel. Hij maakte intussen ook z’n debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Bij zijn debuut in de Premier League tegen Chelsea vorig seizoen was hij meteen goed voor een assist.

Providence in België

En het is nog niet gedaan voor Club, waar Ruben Providence binnenkort geofficialiseerd wordt. De flankspeler van AS Roma is geland in België, waar hij zijn contract ondertekent. Hij wordt voor één jaar gehuurd met een aankoopoptie voor een dikke 2 miljoen euro. Providence is een jeugdproduct van PSG en trok in 2019 naar Italië. Daar kwam hij tot nu toe nog niet uit voor de hoofdmacht.