Messi zal vrijdagavond nog niet debuteren voor PSG

Nog even wachten om Lionel Messi in de Ligue 1 aan het werk te zien. De Argentijnse superster is namelijk nog niet opgenomen in de selectie van PSG voor het competitieduel van vrijdagavond (21u) tegen Brest.

Messi trainde deze week mee met de Parijzenaars maar net als Neymar, zijn ex-teamgenoot bij Barcelona, ontbreekt hij in de twintigkoppige groep die is afgereisd naar Bretagne.

Mogelijk komt Messi volgende week een eerste keer in actie voor PSG in de competitiewedstrijd in Reims. Meteen tegen onze landgenoten Wout Faes en Thomas Foket dus. Zijn coach Mauricio Pochettino nam in zijn groep wel aanwinst Gianluigi Donnarumma op. De Italiaanse doelman kwam over van AC Milan en gaat onder de lat de concurrentie aan met Keylor Navas.

(belga)