Vakbonden Brussels Airlines beraden zich over acties na afspringen van verzoeningsgesprek

Er dreigen acties bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, na het afspringen van een verzoeningsgesprek over de werkdruk van het cabinepersoneel. De vakbonden beraden zich en acties zijn niet uitgesloten, zo vernam Belga. “Maar het is niet de bedoeling de passagiers te straffen”, aldus Olivier Van Camp van de socialistische vakbond.

De bonden klagen de volgens hen te hoge werkdruk voor het cabinepersoneel al langer aan. De directie stelde eerder al de aanwerving van twintig voltijdsequivalenten voor, maar dat is voor de bonden onvoldoende. Donderdag was er een verzoeningsvergadering, maar die leverde geen resultaat op, zo bevestigt ook de directie van de luchtvaartmaatschappij.

“We gaan het dossier dit weekend bespreken met de délégués”, zegt vakbondsman Van Camp. Acties zijn daarbij niet uitgesloten. “Dat is een van de pistes. Maar we willen de passagiers niet straffen”, zo benadrukt de BBTK’er. “We gaan bekijken hoe we druk kunnen uitoefenen op de directie, zonder de passagiers hard te treffen.”

Eventuele stappen zullen in gemeenschappelijk vakbondsfront genomen worden. Ook bij andere vakbondslui klinkt het dat ze zich aan het beraden zijn over de volgende stappen.

Eerder deelden de vakbonden al pamfletten uit aan de reizigers om de problemen aan te klagen. Ze riepen het cabinepersoneel ook al eens op tot stiptheidsacties.