Chelsea-speler Kai Havertz start inzamelingsactie om slachtoffers overstromingen te helpen

Niet alleen bij ons heeft het noodweer overstromingen veroorzaakt, ook over de grens met Duitsland in deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft het water serieus toegeslagen. Duits international en Chelsea-vedette Kai Havertz schiet te hulp en zamelt geld in voor het Rode Kruis om de slachtoffers hulp te bieden.

De 22-jarige Duitse Chelsea-aanvaller laat zich van zijn beste kant zien. Om de betrokkenen van de overstromingsramp te hulp te schieten, heeft hij een geldinzamelingsactie bij het Rode Kruis op poten gezet. Havertz is zelf geboren in Aken en bracht als kind veel tijd door in enkele van de zwaarst getroffen gebieden. Veel van zijn familie en vrienden wonen er nog steeds. In Noordrijn-Westfalen zijn minstens 58 mensen om het leven gekomen en bijna 4.000 mensen moesten na de stortregens in noodonderkomens worden ondergebracht.

“Ik ben in de buurt opgegroeid dus het was van belang voor mij om de mensen mijn steun te betuigen. Hoewel gelukkig niemand van mijn familie of vrienden werd getroffen, zag ik het lijden van de mensen. Dat ontroerde me. Ook al is het water weg, er zijn nog steeds veel mensen zonder elektriciteit, zonder dak boven hun hoofd, zonder kleren. De mensen hebben gewoon alles verloren. De natuurramp op mijn eigen stoep heeft mijn denken veranderd. Dit is geen orkaan in Florida, het gebeurde hier, in het midden van Duitsland. Daar wil ik je aan herinneren. Ik denk dat de timing nu goed en belangrijk is”, aldus Havertz.

Speciaal ontworpen schoen

Niet alleen via het Rode Kruis probeert hij geld in te zamelen , maar ook via een speciaal ontworpen schoen, die hij zondag in de match tegen Arsenal zal dragen. “Op dit moment hebben we gewoon veel geld nodig om zo veel mogelijk te kunnen helpen. Daarom kwam ik samen met het Rode Kruis op het idee om een speciale voetbalschoen te ontwikkelen, die zal worden geveild. Er zijn er 100 van geproduceerd, maar dat is meer symbolisch en vertegenwoordigt het feit dat ik uit het voetbal kom. Donaties zijn belangrijker”, ging hij verder. Naar verluidt heeft Havertz zelf al 200.000 euro gedoneerd.

You may have heard of the floods in Germany, the effects are still very much there today, in my home region. There is much work to do to repair the damage for many families and their homes. pic.twitter.com/OoAdqHAsAa — Kai Havertz (@kaihavertz29) August 19, 2021