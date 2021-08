Maleisië krijgt nieuwe eerste minister

Voormalig minister van Defensie Ismail Sabri Yaakob wordt de nieuwe premier van Maleisië. Hij zal zaterdag de eed afleggen, zo heeft het paleis vrijdag meegedeeld.

Ismail Sabri Yaakob is al de derde premier in drie jaar tijd in het Zuidoost-Aziatische land. Met zijn benoeming moet een einde worden gemaakt aan de politieke instabiliteit, zo blijkt uit de verklaring van koning Abdullah.

De vorige eerste minister, Muhyiddin Yassin, had maandag ontslag genomen. Zijn regering was onder toenemende druk komen staan wegens de aanpak van de coronacrisis.

Met het aantreden van Ismail Sabri Yaakob krijgt Maleisië toch weer een premier van UMNO-signatuur. Die partij maakte tussen 1957 en 2018 onafgebroken deel uit van de regering, maar werd daarna bij de parlementsverkiezingen verrassend weggestemd wegens een reeks corruptieschandalen.