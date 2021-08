Nieuwe ruimtewandeling van Chinese astronauten

Twee Chinese astronauten hebben vrijdag een nieuwe ruimtewandeling gemaakt in het kader van de assemblage van het ruimtestation dat China aan het bouwen is.

Nie Haisheng en Liu Boming zweefden naar buiten om de montage af te ronden van een robotarm op de Tianhe, de basismodule van dat station, dat de naam Tiangong draagt. Het duo moest ook een panoramische camera installeren.

Hun uitje heeft ongeveer zes uur geduurd, met zowat een uur voorsprong op het schema.

Het was de tweede ruimtewandeling in twee maanden tijd en was rechtstreeks te volgen op de staatstelevisie. De eerste vond op 4 juli plaats.

Het Chinese Agentschap voor Bemande Missies (CMSA) noemde de ruimtewandeling een succes, aldus het staatspersbureau Xinhua (Nieuw China).

De twee ruimtewandelaars zijn samen met Tang Hongbo op 17 juni naar de Tianhe gevlogen. Deze Shenzhou-12 missie is de langste die China ooit heeft uitgevoerd want het trio moet in totaal drie maanden in de ruimte blijven.