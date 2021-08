Club Brugge-trainer Philippe Clement ziet sterkhouder Noa Lang blijven: “Als hij vertrekt, zal het voor héél veel geld zijn”

Brugge - Owen Otasowie heeft z’n handtekening gezet, Ruben Providence is onderweg. De transferzomer van Club Brugge barst nu in alle hevigheid los, en Clement verwacht nog versterkingen. Ook aan de uitgaande kant ziet het er goed uit: goudhaantje Noa Lang lijkt minstens nog een half jaar te blijven. “Hij voelt zich hier goed, en ik krijg geen signalen dat hij plots zou vertrekken.”

De bedoeling bij Club Brugge was altijd om de kern gevoelig te versterken voor de start van de Champions League, en daar lijken Clement en co in te slagen. Met Owen Otasowie krijgt Club er een atletische middenvelder bij. Ook al lopen daar met onder andere Rits, Balanta, Vormer en Mbamba al een aantal potentiële basisspelers: Clement vond dat hij nog een atletisch type miste. “Met Balanta hadden we eigenlijk maar één zo’n profiel in onze kern”, aldus Clement. “Owen speelde bij Wolverhampton als verdedigende middenvelder, maar ook hoger. Hij kan zelfs centraal achterin uit de voeten. Uit onze testen is gebleken dat hij wel nog zal moeten wennen aan de intensiteit van de trainingen en matchen hier, maar gezien zijn leeftijd is dat normaal. Owen heeft een enorme progressiemarge.”

Zo haalde Club een speler uit de vermaarde Premier League. “Hoe we hem overtuigd hebben? Het is niet dat hij al tweehonderd matchen in Engeland op de teller had, maar Club Brugge krijgt in het buitenland steeds meer aanzien als goede springplank naar een mooie carrière. Kossounou en Diatta zijn daar recent nog mooie voorbeelden van. Zo’n verhalen spreken aan. En in ons Basecamp zijn alle faciliteiten aanwezig om verder te groeien.”

Geen signalen dat Lang vertrekt

Het duurde even vooraleer de transfercarrousel op gang kwam, maar dat is volgens Clement logisch. “Door covid hebben veel ploegen afgewacht. Je ziet in de topcompetities dat alles nu pas op gang komt. Je mag ook niet vergeten dat de competitie in België drie weken vroeger begonnen is, waardoor we relatief laat lijken”, klinkt het. “We halen geen spelers om de Supercup te winnen, wél om zo lang mogelijk mee te doen op drie fronten. En als we dan enkele weken langer geduld moeten oefenen om versterkingen te halen, moet je als coach meedenken in dat verhaal. En onderweg blijven we creatief en merk je interessante zaken op, zoals de tandem Lang-De Ketelaere in de spits, bijvoorbeeld.”

Over Ruben Providence, de winger van AS Roma die momenteel in België is, kon Clement nog veel kwijt. “Je kent mijn vuistregel: ik spreek mij pas uit over spelers wanneer ze effectief getekend hebben”, zegt hij. Wél goed nieuws had Clement over Lang, die hij deze zomer niet meer ziet vertrekken. “Noa voelt zich hier heel goed en ik praat dagelijks met hem. Momenteel heb ik geen signalen ontvangen dat hij plots zou vertrekken, al moet in je het voetbal natuurlijk altijd met twee woorden spreken. En als hij nog zou weggaan, zal dat voor héél veel geld zijn, want wij zijn ook ambitieus.”