18-jarige Pedri krijgt na 75 wedstrijden dan toch rust: “Minstens 2 weken vakantie”

Het seizoen van de amper 18-jarige Pedri bleef maar duren. Vorig seizoen kwam de Spanjaard in totaal 73 keer in actie, en ook dit seizoen moest Pedri op speeldag 1 van La Liga meteen aan de bak. Na de wedstrijd van dit weekend krijgt de middenvelder eindelijk rust, bevestigde Barcelona-coach Ronald Koeman op een persconferentie.

Pedri heeft er voorlopig een loodzware periode opzitten. Na zijn seizoen met Barcelona, waarin Pedri een basisplaats veroverde en zich toonde als één van dé opkomende supertalenten, moest Pedri meteen beginnen aan de voorbereiding op het EK voetbal. Daarin draaide Spanje mee tot in de halve finale, en veel tijd voor rust was er ook daarna niet, want Pedri moest zich opmaken om ook op de Olympische Spelen voor Spanje in actie te komen. Wie dacht dat Pedri daarna toch even rust zou krijgen, kwam opnieuw bedrogen uit: Pedri meldde zich haast direct op het oefencentrum van Barcelona, en hij speelde zowaar meteen de volledige wedstrijd op de openingsspeeldag van de Spaanse competitie. Ook dit weekend zit de 18-jarige diamant in de selectie voor de wedstrijd tegen Athletic Club, maar daarna krijgt hij dan toch eindelijk rust.

“We hebben beslist dat hij dit weekend nog zal spelen, maar daarna is het belangrijk dat hij twee weken vrij krijgt zodat hij niet met fysieke problemen te kampen krijgt”, legde Ronald Koeman uit op de persconferentie. Daardoor mist Pedri de wedstrijd tegen Getafe, en ook de interlandperiode met Spanje. Al is dat laatste toch nog niet zeker. “Ik heb intussen met Luis Enrique (de bondscoach van Spanje, red.) gesproken. Het is natuurlijk hun beslissing, maar ik heb wel benadrukt dat we hem graag twee weken rust zouden geven”, aldus de Nederlandse coach.