Chelsea-trainer Thomas Tuchel rekent meteen op Romelu Lukaku en knipoogt: “Hoeveel goals ik verwacht? 50 à 60. Tegen Nieuwjaar”

Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Arsenal, maakte Chelsea trainer Thomas Tuchel een ontspannende indruk. Tuchel kreeg opvallend veel vragen over Romelu Lukaku, die zondag zijn debuut kan maken. “Het ziet ernaar uit dat hij zal spelen”, zei de Duitser.

Het lijkt erop dat Lukaku zondag zal debuteren voor Chelsea FC. Dat vertelde zijn nieuwe trainer op de persconferentie voor de match tegen Arsenal. Of hij zal starten kon de Duitse trainer nog niet kwijt. “Hij heeft er een zware week op zitten, want hij volgde het programma van de spelers die vorig weekend niet de aftrap stonden. Maar hij is klaar om te spelen.” De verwachtingen van de Belgische spits in Engeland zijn groot. “We hopen dat hij de missende link is. Hij heeft een uniek profiel. Hij is fysiek sterk, snel en een echte doelpuntenmaker. Daarnaast is hij er toe instaat de speler rond hem ook beter te maken.”

Over de eerste kennismaking met Lukaku was Tuchel heel positief. “Hij is een prachtig persoon. Net zoals iedereen me op voorhand had verteld.” Tuchel kreeg ook de vraag hoeveel goals hij dit seizoen verwacht van de Belg. “Ik hoop dat hij tegen Nieuwjaar 50 à 60 goals heeft gemaakt”, lacht de trainer van Chelsea. “Ik ben er 100% zeker van de Lukaku veel goals zal maken voor deze club, want dat doet hij overal. Hoeveel het er uiteindelijk zullen worden, zien we op het einde van het seizoen.”