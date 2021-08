Zwembadbouwer Whoppa Pool failliet verklaard: twee curatoren aangesteld

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft donderdag The Pool Company failliet verklaard. Dat is de vennootschap achter zwembadbouwer Whoppa Pool, dat vorige maand in opspraak kwam. “Het faillissement betekent dat de klanten van Whoppa Pool, die een voorschot hebben betaald maar nooit een zwembad zagen, een aangifte van schuldvordering kunnen doen”, zegt woordvoerder Frank Vennekens. “Zij worden dan gewone schuldeisers.” De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft twee curatoren aangesteld.

Gewone schuldeisers kunnen pas hopen op enige compensatie nadat de schulden aan bevoorrechte schuldeisers zijn voldaan. “Dat zijn onder andere de RSZ en de BTW”, legt Vennekens uit. “Als er daarna nog fondsen zouden zijn, zien de klanten misschien nog iets terug van hun voorschot.”

LEES OOK. Louche zwembadbouwer spilfiguur in nog meer oplichtingszaken: “Plots verdween 175.000 euro van mijn rekening”

Die kans is zeer klein, om niet te zeggen onbestaande. Het faillissement van The Pool Company staat op zich los van het gerechtelijk onderzoek dat is opgestart. “Maar na het faillissement kunnen ook de mogelijke faillissementsmisdrijven worden onderzocht. We kunnen nagaan of er sprake is van een bedrieglijk faillissement of dat er fondsen zijn weggehaald uit het bedrijf.”

Twee curatoren aangesteld

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft twee curatoren aangesteld. Een van hen is meester Kjell Swartelé, die ook al voorlopig bewindvoerder van Whoppa Pool was. “Het is logisch dat de rechtbank de kennis die ik de voorbije weken heb vergaard, niet verloren wil laten gaan. Als curatoren kunnen we nu actief gaan jagen op de fondsen die naar het buitenland verdwenen zijn. We gaan ook op zoek naar een overnemer. Het is zeker mogelijk om een overnemer te vinden, want die krijgt er een groot klantenbestand bij. Daar kunnen alle partijen bij winnen.”

Het is de bedoeling dat de curatoren zo veel kapitaal recupereren, dat de gedupeerde klanten ook in min of meerdere mate schadeloos gesteld kunnen worden. “Er zijn zeker nog activa. We hebben alvast een aantal luxewagens die in het buitenland stonden, kunnen recupereren. Een deel van de fondsen van Whoppa Pool staat op Bulgaarse rekeningen. We hebben de politie alle mogelijke informatie doorgegeven.”

LEES OOK. Gretig voorschotten geïnd, amper zwembaden geplaatst: “Ik heb al veel fraude gezien, maar deze Hollanders...”

Een aantal klanten was de voorbije weken niet te spreken over de voorlopige bewindvoering. “Ik heb daar alle begrip voor, maar het was niet onze intentie om nog een aantal zwembaden af te werken. Al snel bleek dat er fraude in het spel was en dat het bedrijf met verlies werkte. Dan kunnen we geen klanten meer voorthelpen. Ik begrijp dat een mens daar niet gelukkiger van wordt. Het wordt ook nu een moeilijke oefening.”

Pedro Leistra

De zaak-Whoppa Pool ging aan het rollen nadat de officiële zaakvoerder van het bedrijf, de Nederlander Boris Vinken, in Bulgarije was overleden. Vinken was de stroman, maar Petrus ‘Pedro’ Leistra uit Schoten was de man die de zaak leidde, officieel als zelfstandig sales-manager. Leistra kwam al eerder in opspraak en liep al enkele veroordelingen wegens oplichting en valsheid in geschriften op.

Sinds begin 2020 verkocht hij tientallen zwembaden tegen scherpe prijzen, maar hij wist dat hij een groot deel daarvan nooit zou kunnen plaatsen. De klanten betaalden wel tussen de 10.000 en 20.000 euro voorschot. Naar schatting een honderdtal klanten heeft nog steeds geen zwembad gezien, anderen kregen wel een zwembad, maar dat werd nooit afgewerkt. Leistra is ondertussen met de noorderzon verdwenen, wellicht naar het Spaanse Malaga, waar hij een villa heeft.