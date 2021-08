Pep Guardiola lacht geruchten over Lewandowski weg: “Hij is te belangrijk voor Bayern München”

Na de geruchten dat Robert Lewandowski zijn zinnen zou gezet hebben op een vertrek bij Duits recordkampioen Bayern München, kreeg Pep Guardiola, ex-trainer van Robert Lewandowski, op een persconferentie de vraag of Manchester City de 32-jarige Pool naar Manchester zou willen lokken.

Pep Guardiola formuleerde een duidelijk antwoord: “Volgende vraag alstublieft. Lewy is een enorm belangrijke speler voor Bayern München, en hij zal daar dan ook blijven. Ik wil het niet hebben over de transfermarkt op 11 dagen van het einde”, was Guardiola duidelijk.

Volgens de 50-jarige coach heeft Manchester City zelfs geen versterkingen nodig, ook al is het geen geheim dat het naar Harry Kane lonkt. “Ik ben zeker tevreden met de kern die ik nu ter beschikking heb. We hebben hetzelfde team als vorig jaar, behalve dan Sergio Agüero die vertrok, en Jack Grealish die arriveerde.”

Guardiola had het ook over Kevin De Bruyne, die vrijdag niet meetrainde en die onzeker is voor de wedstrijd van zaterdag tegen Norwich. “Kevin heeft een probleem aan zijn enkel, en we zullen morgen bekijken hoe het gaat.” Manchester City gaat zaterdag op zoek naar eerherstel, na de nederlaag tegen Tottenham op de openingsspeeldag.

🗣 "Next question..." 😬



Pep Guardiola completely dismisses any talks of Robert Lewandowski being a target for Manchester City pic.twitter.com/OiPWtqGK3E — Football Daily (@footballdaily) August 20, 2021