Antwerpen - Net voor de Kennedytunnel is richting Nederland de weg zo’n 40 minuten versperd voor het opruimen van een ladingverlies.

Het ging om veevoeder dat op de weg was terechtgekomen. De weg werd iets voor 16 uur vrijgegeven. Maar het blijft erg druk op de E17 richting Antwerpen en ook op de Ring richting Gent is het aanschuiven na een ongeval ter hoogte van Antwerpen-Zuid dat ondertussen is afgehandeld.