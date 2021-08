Was er meer tussen Britse prins Philip en 30 jaar jongere vriendin? Netflix geeft het antwoord in ‘The crown’

Lang voor het vijfde seizoen van The crown op Netflix komt, zorgt het al voor onrust. De nieuwe reeks over de Britse koningin Elisabeth en haar familie belicht de relatie tussen haar echtgenoot prins Philip en de 30 jaar jongere Penny Brabourne. Een liefdeskoppel volgens de enen, een mentor/leerling-relatie volgens de anderen. “Maar Penny was wel bij de zeer selecte schare van 30 genodigden op Philips uitvaart”, zegt Engeland-kenner Harry De Paepe.