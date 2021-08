“ECB ziet klimaatverandering als grote bedreiging voor banken”

De Europese Centrale Bank ziet in de klimaatopwarming ook een ernstige bedreiging voor de bankensector. Dat zegt ECB-directielid Isabel Schnabel in een interview met het Duitse magazine Focus.

Zowat een derde van de kredieten die banken in de eurozone aan bedrijven verstrekken, is in “hoge of toenemende mate” blootgesteld aan risico’s zoals extreem noodweer.

Dat zou blijken uit een stresstest die de ECB op basis van gegevens van 2.000 banken en 4 miljoen bedrijven uitvoerde. Details daarvan zouden binnenkort bekendgemaakt worden.