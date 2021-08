De Wever boos over gebrek aan federale middelen voor bewaken van joodse gemeenschap

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet te spreken over het feit dat er geen federale middelen meer zouden worden vrijgemaakt voor het bewaken van de joodse gemeenschap nadat de inzet van Defensie daar in september stopt. De Wever heeft het over “woordbreuk” van de federale regering en stelt dat zijn lokale politie nu met eigen middelen zal moeten zien wat er mogelijk is.

De voorbije jaren kreeg de Antwerpse politie hulp van militairen bij het bewaken van mogelijke terreurdoelwitten bij de joodse gemeenschap, in de nasleep van de aanslagen in Parijs en op het Joods Museum in Brussel. Het verhoogde dreigingsniveau voor de meer dan 80 joodse instellingen in Antwerpen is nog steeds niet ten einde, stelt De Wever, maar Defensie stopt zijn inzet wel begin volgende maand.

“Zowel de korpsleiding van Politiezone Antwerpen als ikzelf hebben er bij de federale regering op aangedrongen om federale middelen te voorzien voor de vereisten van deze beveiliging, die federaal bepaald worden”, aldus De Wever. “De federale ministers van Binnenlandse Zaken, ook de huidige, hebben steeds de belofte gedaan dat daar tegemoet aan zou gekomen worden. Na onze lokale politie en mijn kabinet maandenlang tijdens verscheidene overlegmomenten in de waan te laten, beslist de minister nu nauwelijks twee weken op voorhand dat er uiteindelijk geen enkele federale inzet meer zal zijn. Na het verdwijnen van de militairen moet Politiezone Antwerpen het dus maar alleen bekijken.”

De Antwerpse politie van haar kant doet al erg veel, zegt De Wever nog, met een eigen gespecialiseerde dienst en heel wat technologische en infrastructurele beveiliging, maar er zouden nog 36 voltijdse medewerkers nodig zijn voor de fysieke beveiliging. “Die kan de politie niet leveren zonder te snijden in de kerntaken van criminaliteitsbestrijding en nabijheidswerking”, meent De Wever.