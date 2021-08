Barcelona-toptalent frustreert club die in zware geldnood zit met bizar hoge looneisen: “Het is een vreselijke situatie”

Vorig seizoen brak de 18-jarige Ilaix Moriba door bij Barcelona onder Ronald Koeman. Maar nu wil de middenvelder zijn contract niet verlengen, tot grote ergernis van coach Ronald Koeman.

“Enkele weken geleden sprak ik met hem, meer als mens dan als coach”, vertelde Koeman op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd tegen Athletic Club. “De situatie is verschrikkelijk. Mijn advies is dat geld niet de belangrijkste drijfveer mag zijn voor een 18-jarige. Voetbal gaat om het spelen van wedstrijden, maar de speler en zijn entourage denken er anders over. Daar ben ik enorm teleurgesteld over.”

Het contract van Moriba, wiens belangen behartigd worden door het Duitse ROGON, loopt op het einde van dit seizoen af. Moriba zou een fikse loonsverhoging willen, maar gezien de penibele financiële situatie van Barcelona is dat uiteraard geen makkelijke opgave.