Geen enkele Reuzegommer in beroep tegen doorverwijzing naar correctionele rechtbank

Niemand van de achttien betrokkenen heeft in het Reuzegom-dossier hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer in Hasselt om zich voor de correctionele rechtbank te verantwoorden voor de rol bij de fatale doop van student Sanda Dia. Dat heeft BELGA vrijdag vernomen van het parket van Limburg. Vrijdag verstreek de beroepstermijn. De raadkamerbeslissing van 5 augustus is dus definitief.

Wanneer het proces effectief zal plaatsvinden in de rechtbank van Hasselt is nog niet bekend, maar wellicht zal het voor 2022 zijn. De raadkamer besliste om alle achttien leden van studentenclub Reuzegom naar de correctionele rechtbank door te verwijzen voor alle tenlasteleggingen. Dat liet het Limburgse parket na de raadkamerzitting van 5 augustus weten.

“Daar is onopzettelijke doding bij, het toedienen van giftige stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet”, aldus de persmagistraat.

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

LEES OOK. Studentenclub collectief doorverwezen na dood Sanda Dia: “Hoop dat Reuzegommers dit een bruut gestoorde uitspraak vinden”