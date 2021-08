België kon vrijdag voorlopig maar 16 landgenoten uit Kaboel evacueren

De Belgische evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad is vrijdag van start gegaan. Er werden al twee vluchten uitgevoerd, waarbij 16 Belgen naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad werden overgebracht. Dat heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vrijdag gezegd op een persconferentie. “Vooral aan de ingang van de luchthaven is de situatie extreem moeilijk”, zei ze.

Alle geëvacueerden zaten aan boord van de eerste vlucht. Het vliegtuig dat de tweede vlucht uitvoerde, moest door de grote praktische problemen op het terrein leeg naar Islamabad terugkeren.

Volgens minister Wilmès zijn er zoals verwacht inderdaad moeilijkheden aan de checkpoints die door de taliban worden uitgevoerd, maar is vooral de situatie aan de ingang van de luchthaven erg moeilijk. Amerikaanse militairen hebben de controle in handen, maar zijn “erg strikt”, aldus Wilmès. Zo gebeurde het dat na acht uur aanschuiven slechts zestien landgenoten de weg naar een klaarstaand Belgisch vliegtuig vonden.

“We hopen dat er in de volgende dagen iets verandert”, zei Wilmès. Er worden over de situatie op het terrein diplomatieke contacten met de VS gelegd.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder betreurt dat de Belgische evacuatiemissie voorlopig maar een beperkt aantal landgenoten kon ontzetten. Zo kunnen wegens de praktische problemen - ook in Pakistan, aldus Dedonder - vrijdag geen vluchten naar Kaboel meer uitgevoerd worden. De teller blijft dus voorlopig op twee staan, terwijl er vier ‘rotaties’ vanuit Islamabad voorzien waren. Volgens de huidige stand van zaken zullen er zaterdag vier nieuwe vluchten worden uitgevoerd.

Dedonder benadrukt dat de “pendelvluchten” tussen Kaboel en Islamabad uitgevoerd worden “zolang als dat nodig is”.

De eerste vlucht die vervolgens de geëvacueerde Belgen vanuit Islamabad naar eigen land overbrengt, vertrekt zaterdag.