Tribune 4 volledig open: 15.000 Antwerp-fans kunnen terugmatch tegen Nicosia meemaken

Goed nieuws voor de Antwerp-supporter: de volledige capaciteit van de nieuwe tribune 4 kan volgende week donderdag benut worden voor de terugmatch tegen Omonia Nicosia. Dat wil zeggen dat 15.000 fans het Europese duel in het Bosuilstadion gaan kunnen meemaken.

De laatste Europese thuiswedstrijd voor eigen supporters dateert voor Antwerp al van augustus 2019. Toen haalde AZ Alkmaar het in de laatste voorronde van de Europa League ten koste van de Great Old. Die wedstrijd werd dan nog eens in het Koning Boudewijnstadion afgewerkt.

Komende donderdag zal Antwerp in het eigen Bosuilstadion nog eens op een rood-wit supporterslegioen kunnen rekenen. In de laatste voorronde voor de Europa League moet het een 4-2-nederlaag uit de heenwedstrijd in Cyprus ophalen.

Uiteraard moeten wel alle supporters beschikken over het Covid Safe Ticket (CST).