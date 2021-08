Dringend gezocht door gerecht en politie: Bram Andelhofs uit Maldegem

Op vraag van de onderzoeksrechter te Gent en het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

In het kader van een gerechtelijk onderzoek vragen politie en gerecht te willen uitkijken naar Bram ANDELHOFS. Bram is 1m 80 à 1m 85 lang en zwaar gebouwd. Vermoedelijk draagt hij een beige broek, een groene polo en een sweater met opschrift tuub.tv. Mogelijks is hij onderweg met een blauwe bestelwagen van het merk Opel met nummerplaat 1- YBX- 385. Aan de rechterzijde van de bestelwagen is een uitschuifbare luifel voorzien, op het dak staat er een oranje zwaailicht en enkele antennes en vooraan is er een opvallend logo aangebracht met vermelding De Shack makerslab.

De 38-jarige man is afkomstig uit Maldegem in Oost-Vlaanderen en bevindt zich momenteel mogelijk in het buitenland. Heb u Bram ANDELHOFS of de bestelwagen gezien, of weet u waar hij verblijft neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 300 of via de dichtstbijzijnde politiedienst in uw buurt. Aan Bram zelf wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Discretie wordt verzekerd. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu

