De koning van de aankondigingsfilmpjes slaat opnieuw toe: Real Betis stelt aanwinst voor in GTA-stijl

Het hoeven niet steeds saaie aankonigingsvideo’s te zijn, denken ze bij het Spaanse Real Betis. Het kondigde donderdag zijn nieuwste aanwinst aan in ware GTA-stijl, terwijl eerdere aankondigingsfilmpjes ook al viraal gingen omwille van hun ‘uniek’ karakter.

In het thema van ‘Grand Theft Auto’, een immens populaire videogame, kondigde Real Betis vrijdagavond zijn nieuwste aankoop German Pezzella aan. In het filmpje wordt de missie voltooid om de handtekening van de Argentijn succesvol te verzekeren.

Het is niet de eerste keer dat Real Betis een apart filmpje de wereld instuurt. Zo kondigde het bijvoorbeeld ook al Pau Lopez aan in een superheldenfilmpje, terwijl Takashi Inui op een overdreven Japanse manier werd gepresenteerd.

De aankondiging van Pezzella:

???????



GTA IV: Real Betis Edition. pic.twitter.com/LEsgfvKG5Y — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) August 19, 2021

De aankondiging van Pau Lopez:

De aankondiging van Inui: