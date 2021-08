Kevin De Bruyne afwezig op training en twijfelachtig voor wedstrijd tegen Norwich: “Nog steeds een probleem aan de enkel”

Het Etihad Stadium in Manchester mag voor het eerst in bijna twee jaar weer toeschouwers ontvangen. De Citizens ontvangen zaterdag Norwich voor hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Coach Pep Guardiola heeft een update gegeven over de fitheid van Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan in de aanloop naar het duel

De Bruyne begon afgelopen weekend op de bank tegen Tottenham en kwam in de 79e minuut in. Ook zaterdag zal de de Rode Duivel niet starten. Op een persconferentie vertelde Guardiola dat de middenvelder vrijdag niet met de ploeg kon meetrainen. “Kevin heeft nog altijd een klein probleempje met zijn enkel. We zullen zaterdag zien of hij in staat is om te spelen.”

De blessure van De Bruyne kan ook slecht nieuws voor de Rode Duivels betekenen. Roberto Martinez maakt over minder dan een week zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (2 september) in Tallinn, Wit-Rusland (5 september) in Kazan en Tsjechië (8 september) in het Koning Boudewijnstadion.

Guardiola maakt zich ook zorgen over Gündogan, die na de wedstrijd tegen Tottenham klaagde over schouderpijn. De Duitse middenvelder trainde vrijdag mee met de ploeg, maar zijn aanwezigheid tegen Norwich is verre van gegarandeerd.