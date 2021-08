Dedryck Boyata na spierblessure mogelijk opnieuw speelklaar voor wedstrijd tegen Wolfsburg

Dedryck Boyata kan zaterdag mogelijk spelen voor Hertha Berlijn in het duel tegen Wolfsburg. De Rode Duivel miste het eerste competitieduel tegen Keulen (Berlijn verloor met 3-1) vanwege een spierblessure. Coach Pal Dardai kreeg geruststellend nieuws over de fitheid van zijn aanvoerder.

De Hongaarse coach zal het echter moeten stellen zonder Marton Dardai, zijn 19-jarige zoon. De verdediger kon vrijdag niet trainen vanwege een enkelblessure. De club liet al weten dat hij niet zal spelen.

Dodi Lukebakio stond in de basis in de bekerwedstrijd tegen SV Meppen (3. Liga) en mocht invallen tegen Keulen in minuut 65.