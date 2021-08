Vlaming in Kaboel: “Ik heb het eerste Belgische vliegtuig zien vertrekken, en het tweede. Zonder ons dus”

Hakim (een fictieve naam, uit veiligheidsoverwegingen) uit Deurne zit samen met zijn vrouw en hun twee jonge kindjes vast in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, na een familiebezoek. Ze zouden normaal een maand blijven, maar werden verrast door de snelle machtsovername van de taliban. “Ons dochtertje van 2 jaar is bijna gestikt in de massa mensen bij de luchthaven. Dit is echt geen plek voor kinderen, maar wat moeten we anders doen?”