Groenen treden toe tot Schotse regering

De Schotse Nationale Partij (SNP) en de Schotse Groenen hebben een akkoord gesloten over een samenwerking in de regionale regering. Dat hebben beide partijen vrijdag meegedeeld. Officieel gaat het niet om de vorming van een coalitie, maar de Scottish Green Party krijgt wel twee ministerposten in de regering van eerste minister Nicola Sturgeon (SNP).

De SNP had in mei bij de regionale verkiezingen net geen absolute meerderheid behaald, waardoor de nationalisten dus afhankelijk zijn van de steun van andere partijen. De samenwerking met de Schotse Groenen betekent meteen een primeur. Het is voor het eerst dat de ecologisten in het Verenigd Koninkrijk in een regering stappen.

De Groenen zijn, net als SNP, voorstander van een onafhankelijk Schotland. De twee partijen verschillen wel grondig van mening over de exploitatie van de olie- en gasvelden in de Noordzee. Een zorgvuldig afgewogen compromistekst beklemtoont nu zowel het economisch belang van de olie- en gasindustrie als de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen.

Tijdens een persconferentie in Edinburgh heeft eerste minister Sturgeon de samenwerkingsovereenkomst “historisch” en “baanbrekend” genoemd. De twee partijen zullen samenwerken “om een groener, rechtvaardiger en onafhankelijk Schotland op te bouwen”, zo klinkt het.

Door het akkoord is het voor de regering in Londen “onmogelijk” geworden om een nieuw referendum over de onafhankelijk van Schotland te verwerpen, zo zegt Sturgeon nog.