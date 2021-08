PvdA en GroenLinks vloeien samen voor regeringsformatie Nederland

De fracties van de sociaaldemocratische PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer, het “lagerhuis’ van het Nederlandse parlement, gaan in ieder geval tijdens de moeizame regeringsvorming als één team verder. Dat melden de partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver, die vrijdag de hele middag overleg hebben gevoerd over verdieping van de onderlinge samenwerking.

De twee linkse partijen, samen goed voor zeventien zetels in de Tweede Kamer die 150 zetels telt, kondigden al voor de parlementsverkiezingen in maart aan dat zij voortaan samen zouden optrekken. Ploumen noemt het “een logische stap” dat, nu zij samen meepraten over eventuele regeringsdeelname, zij daarover ook gezamenlijk alle beslissingen nemen.

Volgens Klaver is er de afgelopen maanden “iets bijzonders” gebeurd. “Na de verkiezingen is de samenwerking tussen onze fracties inniger geworden.” Daarmee zijn ook het vertrouwen en het plezier in de samenwerking toegenomen, zegt de GroenLinks-leider.

Beide partijleiders benadrukken dat ze deze stap niet nemen om de rechtsliberale VVD of het linksliberale D66 een plezier te doen. Donderdag meldde de openbare omroep NOS op basis van bronnen dat die een fusie van de linkse fracties wel zouden zien zitten, omdat het mogelijk een uitweg uit de stroeve formatie kan bieden.

Er zouden dan vier in plaats van vijf fracties in de coalitie komen. Rutte wil dat liever, omdat een kleinere coalitie stabieler is. Ook zouden de partijen elkaar niet overtroeven in linkse standpunten, maar dezelfde standpunten innemen. Een VVD-woordvoerder suggereert dat zijn partij de twee linkse fracties nog steeds als apart beschouwt in de formatie. “Wat andere partijen doen is aan hen. Wat wij lezen verandert onze positie niet.”

Of de nauwere samenwerking de opmaat is tot een definitieve samenvoeging van de Kamerfracties, of zelfs een fusie tussen de partijen, willen Ploumen en Klaver nog niet zeggen. “Het is een soort onontgonnen terrein waar we instappen”, aldus Ploumen. Volgens Klaver is de keuze voor een partijfusie niet aan hem of aan Ploumen, maar aan de partijen zelf.

Klaver wil verder niets uitsluiten voor de komende weken of na de regeringsvorming. Hij en Ploumen gaan “er werkendeweg achter komen” hoe de samenwerking vorm krijgt. De GroenLinks-leider benadrukt dat de fracties nu niet volledig zijn samengevoegd, maar dat de onderhandelingsteams samen optrekken en beide fracties gezamenlijk beslissen in de formatie.