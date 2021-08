Personeel Brussels Airlines overweegt acties door te hoge werkdruk: “We willen druk uitoefenen zonder passagiers hard te treffen”

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hangen acties in de lucht nu een verzoeningsgesprek over de werkdruk van het cabinepersoneel is afgesprongen. “Maar het is niet de bedoeling om de passagiers te straffen”, sussen de vakbonden.

De vakbonden klagen de volgens hen te hoge werkdruk voor het cabinepersoneel al enkele weken aan. “Door een aantal wijzigingen in de manier van plannen, krijgen ze alsmaar zwaardere werkroosters die niet de hele zomer vol te houden zijn”, klonk het begin augustus al. De voorbije weken deelden vakbondsleden al pamfletten uit aan de reizigers om de problemen aan te klagen. De directie erkende dat de werkdruk hoog is en stelde onder meer voor om 20 voltijdse equivalenten te rekruteren, maar dat was voor de bonden onvoldoende. De verzoeningsvergadering van donderdag leverde geen resultaat op.

“Acties niet uitgesloten”

“We gaan het dossier dit weekend bespreken met de délégués”, zegt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond BBTK. Acties zijn daarbij niet uitgesloten. “Dat is een van de pistes. Maar we willen de passagiers niet straffen. We gaan bekijken hoe we druk kunnen uitoefenen op de directie, zonder de passagiers hard te treffen.” Ook de andere vakbonden beraden zich. Allemaal onderstrepen ze dat eventuele stappen in gemeenschappelijk vakbondsfront genomen worden. Ook bij andere vakbondslui klinkt het dat ze zich aan het beraden zijn over de volgende stappen.

In een reactie betreurt de directie van Brussels Airlines dat de verzoeningspoging “niet heeft geleid tot overeenstemming over de maatregelen die moeten volstaan om de huidige uitdagingen aan te pakken”. Ze is wel van plan om, zoals ze eerder al voorstelde, de zwaarste vluchtcombinaties te beperken en de personeelsplanning aan te pakken.

“Concurrentievermogen centraal”

Van het schrappen van de vorig jaar afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst over de arbeidsuren – een vraag van de bonden – kan echter geen sprake zijn, aldus de directie: “Het concurrentievermogen van het bedrijf is van cruciaal belang om een duurzame toekomst voor de maatschappij en het personeel te creëren”, klinkt het. Want corona blijft de resultaten nefast beïnvloeden. Begin augustus maakte de luchtvaartmaatschappij nog bekend dat ze het eerste halfjaar een verlies had geleden van 143 miljoen euro.

De directie blijft openstaan voor overleg om tot oplossingen te komen, maar waarschuwt wel meteen dat ze “elke sociale actie die haar klanten schade kan toebrengen, de werklast van andere personeelsleden beïnvloedt en de vooruitgang van het bedrijf en de financiële stabiliteit ervan in gevaar brengt, veroordeelt”.

Barslecht moment

Brussels Airlines kan sociale onrust missen als kiespijn, al zeker nu het kwakkelweer in ons land mensen naar de zon jaagt. “Wij tellen 15 procent meer last minute-reservaties in vergelijking met de eerste week van augustus”, zegt Maaike Andries van Brussels Airlines. ‘Dat is een opvallende stijging. Er wordt meer geboekt en minder geannuleerd. De focus ligt sterk op bestemmingen in Zuid-Europa. Spanje doet het goed, maar ook Griekenland en Italië. De voorbije week sprongen Venetië en Málaga eruit.” Ook TUI en Neckermann melden een opvallende stijging van last minutes.