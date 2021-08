Breedste koraalrif ooit ontdekt voor de kust van Australië

In het beroemde Australische koraalrif The Great Barrier Reef, dat door de opwarming van de aarde al de helft van zijn koraal zag verdwijnen, werd door een snorkelende groep burgerwetenschappers een nieuw koraal ontdekt. Muga dhambi, zoals het koraal door de lokale Manbarra Aboriginals wordt genoemd (in hun taal “groot koraal”), is het breedste ooit gevonden in het befaamde koraalrif. Dat publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. De formatie is 10,5 meter breed en 5,3 meter hoog, qua omvang vergelijkbaar met een moderne dubbeldekker bus.