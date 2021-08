Clublegende Alejandro Gomez openhartig over plotse breuk met stuntploeg Atalanta: “Trainer probeerde me fysiek aan te vallen”

Alejandro Gomez (33) werd op handen en voeten gedragen door de fans van Atalanta, tot de Argentijn plots in de clinch geraakte met trainer Gian Piero Gasperini. De ruzie tussen de twee zorgde uiteindelijk voor een vertrek van ‘Papu’ Gomez naar Sevilla.

De problemen kwamen er nadat Gomez de opdrachten van zijn coach in de Champions League-wedstrijd tegen Midjtylland niet gehoorzaamde. “Ik gehoorzaamde inderdaad niet toen”, liet Gomez zich voor het eerst uit over de breuk in de Argentijnse krant La Nacion. “Gasperini vroeg me om naar rechts te verhuizen, maar ik vond dat ik wel goed speelde op links. Er waren ook nog maar tien minuten over in de eerste helft, dus ik zei nee.”

Dat de coach daar niet tevreden mee was, verbaasde ook Gomez niet. “Om dat te doen in het midden van een wedstrijd terwijl er zoveel camera’s op jou gericht zijn, ik begrijp dat de coach niet tevreden was en wist dat hij me zou wisselen aan de rust. Maar tijdens de rust overschreed hij zijn limieten, en hij probeerde me fysiek aan te vallen. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar”, verklaarde Gomez.

Gasperini Foto: Action Images via Reuters

Toch wou Gomez graag de strijdbijl gewoon begraven. “Ik vroeg meteen om een meeting met de voorzitter, en ik vertelde hem dat ik graag wou voortdoen bij de club. Ik zei hem dat ik fout was als aanvoerder om niet te gehoorzamen, maar ik wou wel excuses van de coach.”

En dat is waar het misliep. “De volgende dag was er een meeting met de volledige ploeg. Ik bood mijn excuses aan aan de coach en mijn teamgenoten, en vertelde hen dat ik fout was. Toch kreeg ik geen excuses van Gasperini. Een paar dagen later liet ik aan de voorzitter weten dat ik niet meer met hem wou samenwerken.”

Maar ook daar knelde het schoentje. “Hij wou mij niet laten gaan. Er brak een oorlogje uit, en voor mij betekende dat dat ik uit de selectie werd gezet. Ik moest meetrainen met de reserves. Na zeven jaar trouwe dienst liet de club mij voor dood achter, ze hebben mij echt slecht behandeld. De voorzitter had gewoon de ballen niet om de coach om excuses te vragen.”

Het was de eerste keer dat Gomez zich uitliet over zijn plotse vertrek bij de club. Hij vertelde nog dat hij wou dat de waarheid aan het licht kwam omtrent zijn transfer, en dat hij hoopt dat de fans van Atalanta begrijpen waarom hij naar Sevilla trok.

Andere versie

Gasperini gaf in het Italiaanse Gazzetta dello Sport een andere versie van de feiten. “Het gedrag van Gomez, zowel op als naast het veld, konden niet meer door de beugel. De fysieke aanval kwam van hem, en zeker niet van mij. Maar dé reden waarom Gomez vertrok, was omdat hij zich onrespectvol opstelde tegenover het bestuur. Ik hoop dat Gomez bij de club herinnerd wordt om zijn voetballend vermogen.”